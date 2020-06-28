السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يرعى حفل تخريج طلاب جامعة الحدود الشمالية الثلاثاء القادم



عرعر 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ، الثلاثاء القادم ، حفل تخريج الدفعة الـ 13 من طلاب وطالبات الجامعة ، وذلك على مسرح كلية العلوم بمدينة عرعر.

وأعرب معالي مدير جامعة الحدود الشمالية الدكتور محمد بن يحيى الشهري عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة ، على رعايته لحفل تخريج طلاب وطالبات الجامعة ، ومشاركتهم فرحة تخرجهم .

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