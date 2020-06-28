السعودية اليوم / فرع وزارة البيئةبالمدينة المنورة يضبط مصنعًا للفحم



المدينة المنورة 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واس

ضبط فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة ، مصنعًا للفحم بمركز الفقرة، حيث صودرت جميع المضبوطات والتي بلغت 3 أطنان من الفحم والحطب.

جاء ذلك بمشاركة مراقبي الميدان والمراعي والغابات بالوحدة البيئية، بالإضافة إلى الجهود المشتركة من الدوريات الأمنية بشرطة مركز الفقرة و شعبة البحث والتحري.

وحث مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمدينة المنورة أيمن بن محمد السيد المواطنين والمقيمين على المسارعة بالإبلاغ عن أية مخالفات أو تجاوزات تضر بالبيئة النباتية أو المساس بطبيعتها لا سيما الاحتطاب الجائر.

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