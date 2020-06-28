السعودية اليوم / المغرب تؤكد أن الحالة الوبائية لفيروس كورونا متحكم فيها ومستقرة



الرباط 6 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واس

أكدت وزارة الصحة المغربية اليوم أن الحالة الوبائية المرتبطة بفيروس

وأشار بيان صادر عن الوزارة اليوم إلى أن 98 في المئة من الحالات المسجلة هي بدون أعراض، ولكن المصابين يبقون ناقلين للعدوى، مضيفةً أن عدد الحالات الحرجة تقلص، وأن نسبة الوفيات تراجعت.

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الرباط 6 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واسأكدت وزارة الصحة المغربية اليوم أن الحالة الوبائية المرتبطة بفيروس كورونا في البلاد متحكم فيها ومستقرة، موضحةً أن ارتفاع حالات الإصابة خلال الأيام الأخيرة له علاقة مباشرة بتوسيع دائرة الكشف الجماعي المبكر، بغية احتواء الوباء وضمان عدم انتشاره.وأشار بيان صادر عن الوزارة اليوم إلى أن 98 في المئة من الحالات المسجلة هي بدون أعراض، ولكن المصابين يبقون ناقلين للعدوى، مضيفةً أن عدد الحالات الحرجة تقلص، وأن نسبة الوفيات تراجعت.// انتهى //00:01ت م0135

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