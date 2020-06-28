شكرا لقرائتكم خبر عن حزمة أدلة إكلينيكية تغطي 35 % من الأمراض والان نبدء بالتفاصيل

أطلق مجلس الضمان الصحي التعاوني الحزمة الأولى من الأدلة الإكلينيكية، التي تعد باكورة مخرجات اتفاقية التعاون بين المجلس والجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع والتي تغطي 35 % من الأمراض من أهمها أمراض السكري والضغط والكوليسترول.

جاء ذلك على هامش توقيع ملحق بمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين في 2019، والتي كفلت للمجلس أن يكون أول الرعاة الرسميين لمختلف الأنشطة العلمية للجمعية التي تسهم في بناء الكفاءات المطلوبة لنقل المنظومة الصحية إلى مرحلة توفير خدمات الرعاية الصحية ذات القيمة وبما يتفق مع ضمان الاستقلالية العلمية لهذه الأنشطة.

وقال الأمين العام للمجلس د. شباب الغامدي، إن الملحق الذي جرى التوقيع عليه يهدف إلى الاستفادة من الخبرات الطبية المتخصصة لدى الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع كما أناط بها مهمة العمل على إعداد مجموعة من البروتوكولات الطبية، التي تصب في المقام الأول في تطوير وتحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية للمؤمن لهم، موضحا أن البروتوكولات الطبية تهدف إلى تحسين جودة الرعاية الصحية لدى مقدمي الخدمة وضمان جودة الخدمات المقدمة من شركات التأمين الصحي وتحسين تجربة المرضى من المؤمن لهم، إضافة إلى خفض فجوة التباين في الأداء الطبي والوصول إلى الاستخدام الأمثل للموارد الصحية.

وأشار إلى الانتهاء من الحزمة الثانية من الأدلة الإكلينيكية خلال الربع الثالث من العام الجاري وستغطي 25 % من الأمراض، تليها الحزمة الثالثة بنهاية الربع الرابع لتغطي 15 % من الأمراض، موضحا أن مذكرة التفاهم بملحقها ستعزز الهدف الإستراتيجي للمجلس من خلال تبني ونشر مفهوم الخدمة الطبية ذات القيمة والجودة (VBHC) بالعمل مع جميع الشركاء من مزودي الخدمات الصحية، وشركات التأمين الصحي، والهيئات العلمية، بالإضافة للمسؤولية الاجتماعية.

وأضاف الغامدي، إن الاتفاقية تتضمن خطة عمل لدعم الجمعية في مجال إصدار الأدلة الإكلينيكية الإرشادية التي ستحسن من سلامة المستفيدين من الخدمة الصحية وجودة الخدمات الطبية.