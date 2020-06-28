شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير شامل لسوق اللحوم والأسماك بالدمام والان نبدء بالتفاصيل
طلب متزايد
ولفت إلى أن أمانة المنطقة الشرقية تحرص على تهيئة السوق بأعلى المواصفات؛ لجعله يتواكب مع الطلب المتزايد والإقبال عليه من المستفيدين خاصة أنه يُعد أحد الأسواق الرئيسية التي تغذي المنطقة الشرقية ويحظى بإقبال كبير من المتسوقين.
خطة دورية
وكانت أمانة المنطقة الشرقية نفذت أعمال الصيانة والتنظيم بسوق الخضار والفواكه المركزي. وأكد م. مغربل أن الأمانة تسعى دائمًا للوقوف على مصلحة الفرد والمجتمع في المنطقة، إذ إنها تعمل على قدمٍ وساق وفق البروتوكولات البلدية التي أقرّتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، وذلك حسب خطة دورية تقوم الأمانة بمتابعتها وتقييم العمل فيها يوميًا، ويأتي من ضمنها صيانة الأسواق المركزية ومنها سوق الخضار والفواكه المركزي بحاضرة الدمام.
التقيد بالاحترازات
وشدد على ضرورة وقوف المراقبين الصحيين على الآلية المتّبعة لتطبيق الاحترازات الوقائية والتدابير الصحية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، مبينًا أن الأمانة تعمل على استمرار خطتها الدورية وبشكلٍ يومي لمتابعة كافة المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتستقبل كافة البلاغات الواردة عبر مركز البلاغات «940» وتقوم بمباشرتها على الفور، داعيةً أفراد المجتمع للتعاون والتكاتف للتصدّي لجميع الممارسات المخالفة.
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