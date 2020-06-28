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«كل متبرع بدمه بطل» في مكة المكرمة

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شارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، في حملة «كل متبرع بدمه بطل»، بعد التنسيق مع بنك الدم بمكة المكرمة، وذلك في إطار التعاون المجتمعي بين فرع الرئاسة العامة للهيئة والمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد العمري أن الحملة تزامنت مع اليوم العالمي للتبرع بالدم، عادا تبرع منسوبي الهيئة واجبا شرعيا وانتماء وطنيا تجاه الوطن والمجتمع، مؤكدا أن مشاركة الفرع تأتي استشعارا من منسوبيه للمسؤولية الاجتماعية فيما يتعلق بمحاربة .

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