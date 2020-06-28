شكرا لقرائتكم خبر عن «كل متبرع بدمه بطل» في مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد العمري أن الحملة تزامنت مع اليوم العالمي للتبرع بالدم، عادا تبرع منسوبي الهيئة واجبا شرعيا وانتماء وطنيا تجاه الوطن والمجتمع، مؤكدا أن مشاركة الفرع تأتي استشعارا من منسوبيه للمسؤولية الاجتماعية فيما يتعلق بمحاربة فيروس كورونا المستجد.
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