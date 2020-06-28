شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» عضوا بشبكة المستحضرات البيولوجية والان نبدء بالتفاصيل
وأنشئت الشبكة التابعة لمنظمة الصحة العالمية عام 2016 خلال اجتماع في هولندا بمشاركة 21 مختبرا رقابيا وطنيا للمستحضرات البيولوجية مسؤولة عن اختبار وتحليل اللقاحات المعتمدة من المنظمة.
وتهتم الشبكة «WHO-National Control Laboratory»NCL«Network for Biologicals» بتسهيل الوصول للقاحات «المعتمدة مسبقا من منظمة الصحة العالمية» أو المستحضرات البيولوجية الأخرى من خلال الاعتماد على نتائج فسح التشغيلات، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات بين أعضاء الشبكة مما يقلل الاختبارات الزائدة عن الحاجة، إضافة للإسهام في اختبارات أكثر فعالية وأقل تكلفة، مع ضمان رقابة تنظيمية عالية.
وتهدف الشبكة لتبادل ومشاركة خبرات الجودة والمعلومات الفنية والتقنية المتعلقة بالمنتجات المعتمدة مسبقا، وتسهيل الاعتراف بشهادة الفسح من الهيئات الرقابية أو المختبرات الوطنية المسؤولة بالبلدان المتلقية.
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