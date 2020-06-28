شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج الدفعة الأولى لجامعة الملك سعود وكلية القيادة والأركان والان نبدء بالتفاصيل
وكانت الجامعة قد أبرمت اتفاقية تعاون مع كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان بالحرس الوطني العام الماضي؛ للاستفادة من خدمات الجامعة في التدريس والإرشاد والإشراف البحثي.
وتسعى الجامعة إلى استمرار التعاون مع كيانات المجتمع بمجالاته كافة؛ انطلاقا من دورها في خدمة الوطن، وإسهاما في التنمية المستدامة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات.
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