شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج الدفعة الأولى لجامعة الملك سعود وكلية القيادة والأركان والان نبدء بالتفاصيل

أثمرت الشراكة المتميزة بين جامعة الملك سعود وكلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان بالحرس الوطني، عن تخريج الدفعة الأولى من طلبة الكلية لعام 1441هـ، في بادرة هي الأولى من نوعها في التعاون بين القطاعات الأكاديمية والعسكرية.

وكانت الجامعة قد أبرمت اتفاقية تعاون مع كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان بالحرس الوطني العام الماضي؛ للاستفادة من خدمات الجامعة في التدريس والإرشاد والإشراف البحثي.

وتسعى الجامعة إلى استمرار التعاون مع كيانات المجتمع بمجالاته كافة؛ انطلاقا من دورها في خدمة الوطن، وإسهاما في التنمية المستدامة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات.