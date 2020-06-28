اخبار السعوديه

تعقيم ألعاب الأطفال بمتنزهات نجران

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم ألعاب الأطفال بمتنزهات نجران والان نبدء بالتفاصيل

نفذت أمانة منطقة نجران حملة لتعقيم وتطهير ألعاب الأطفال الموزعة في المتنزهات والحدائق العامة، كإجراء احترازي وقائي حفاظًا على الصحة العامة من انتشار فيروس ، ومن أجل سلامة وحماية مرتاديها، حيث يتم ذلك بشكل دوري وفق إرشادات وزارة الصحة وتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ للتأكيد على النظافة واتخاذ التدابير الوقائية والتوعية المستمرة، واستخدام منتجات آمنة تضمن أعلى مستويات التعقيم دون التأثير على صحة الإنسان.

وأوضح أمين منطقة نجران م. حمد عيبان أن الأمانة والبلديات التابعة كثفت أعمال التعقيم والتطهير في الأماكن العامة والشوارع وأسواق النفع العام وفي جميع طرق وشوارع وأحياء المنطقة، وفي المتنزهات والحدائق العامة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من تفشي .

وبيّن أن الأمانة والبلديات التابعة عملت منذ وقت مبكر على تفعيل مختلف الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية؛ سعيًا لتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعقيم ألعاب الأطفال بمتنزهات نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا