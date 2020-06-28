شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم ألعاب الأطفال بمتنزهات نجران والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح أمين منطقة نجران م. حمد عيبان أن الأمانة والبلديات التابعة كثفت أعمال التعقيم والتطهير في الأماكن العامة والشوارع وأسواق النفع العام وفي جميع طرق وشوارع وأحياء المنطقة، وفي المتنزهات والحدائق العامة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وبيّن أن الأمانة والبلديات التابعة عملت منذ وقت مبكر على تفعيل مختلف الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية؛ سعيًا لتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع.
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