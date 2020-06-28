شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم ألعاب الأطفال بمتنزهات نجران والان نبدء بالتفاصيل

نفذت أمانة منطقة نجران حملة لتعقيم وتطهير ألعاب الأطفال الموزعة في المتنزهات والحدائق العامة، كإجراء احترازي وقائي حفاظًا على الصحة العامة من انتشار فيروس كورونا ، ومن أجل سلامة وحماية مرتاديها، حيث يتم ذلك بشكل دوري وفق إرشادات وزارة الصحة وتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ للتأكيد على النظافة واتخاذ التدابير الوقائية والتوعية المستمرة، واستخدام منتجات آمنة تضمن أعلى مستويات التعقيم دون التأثير على صحة الإنسان.

وأوضح أمين منطقة نجران م. حمد عيبان أن الأمانة والبلديات التابعة كثفت أعمال التعقيم والتطهير في الأماكن العامة والشوارع وأسواق النفع العام وفي جميع طرق وشوارع وأحياء المنطقة، وفي المتنزهات والحدائق العامة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبيّن أن الأمانة والبلديات التابعة عملت منذ وقت مبكر على تفعيل مختلف الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية؛ سعيًا لتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع.