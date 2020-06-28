شكرا لقرائتكم خبر عن 1172 صندوق تمور للأسر المحتاجة في كابل والان نبدء بالتفاصيل

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة المهاجرين والعائدين في أفغانستان، توزيع التمور في ولاية كابل. وجرى الخميس الماضى توزيع 1,172 صندوقا من التمور استفاد منها 7,032 فردا. ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 150 طنا من التمور مقدمة من حكومة المملكة لجمهورية أفغانستان الإسلامية.

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