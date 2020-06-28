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إغلاق 91 موقعا.. و30 مخالفة صحية بالمدينة المنورة

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نفذت الفرق الرقابية التابعة لأمانة منطقة المدينة المنورة 2427 جولة رقابية على الأسواق والمحلات والمراكز التجارية، أصدرت خلالها 733 إشعارًا ومخالفة، بينها 30 مخالفة للتدابير الصحية في المراكز التجارية، كما أغلقت 91 موقعًا، وقامت بتنفيذ 17 جولة إصحاح بيئي، تم خلالها تعقيم وتطهير 63 موقعًا، و8700 آلية ومعدّة، وأتمت الأمانة 445 جولة نظافة باستخدام كمية من المطهرات والمعقمات تصل إلى 7650 لترًا تم استخدامها في عمليات الإصحاح البيئي والتعقيم.

وتمت إزالة 11041 طنًا من المخلفات المنزلية، و26737 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات. ودعت أمانة المنطقة إلى التعاون معها وتقديم البلاغات في حال رصد أي مخالفات بلدية، وذلك من خلال مركز البلاغات الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي 940 المتوافر في متاجر الأجهزة الذكية.

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