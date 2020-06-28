شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 91 موقعا.. و30 مخالفة صحية بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
وتمت إزالة 11041 طنًا من المخلفات المنزلية، و26737 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات. ودعت أمانة المنطقة إلى التعاون معها وتقديم البلاغات في حال رصد أي مخالفات بلدية، وذلك من خلال مركز البلاغات الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي 940 المتوافر في متاجر الأجهزة الذكية.
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