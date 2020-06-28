شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور نتائج المقبولين لـ«الضباط الجامعيين» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج المرشحين للقبول المبدئي للمتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم «50» للعام الدراسي 1441- 1442هـ بكلية الملك فهد الأمنية. ودعت الراغبين في معرفة نتائج المرشحين للقبول، إلى الرجوع للموقع الإلكتروني على منصة أبشر، توظيف، بوزارة الداخلية.

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