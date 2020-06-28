شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حفر الباطن تبحث استعدادات العام الدراسي المقبل والان نبدء بالتفاصيل

بحث رئيس جامعة حفر الباطن د. محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني استعدادات قطاعات الجامعة لعودة أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة مجددا مع بداية الدراسة العام المقبل في حال تقرر ذلك، بعد نجاح جهود المملكة في مواجهة فيروس كورونا والحد من تفشيه. وشدد، خلال ترؤسه اجتماع وكلاء الجامعة وعدد من مسؤوليها، على استمرار عمليات التعقيم وتوفير جميع المستلزمات الطبية، مع التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل الحرم الجامعي والقاعات الدراسية، ومن ضمنها تعليمات التباعد الوقائي وارتداء الكمامات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جامعة حفر الباطن تبحث استعدادات العام الدراسي المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.