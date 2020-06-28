شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الخفجي تشدد على ضرورة الإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي م. محمد بن حزام الحميداني أن البلدية قامت صباح يوم الأحد الماضي بإزالة الحواجز الإسمنتية على مداخل الواجهة البحرية والحدائق العامة وفتح أبوابها لمرتاديها، بعد أن تم إغلاقها في وقت سابق للحد من التجمعات، وتطبيق التباعد الاجتماعي.
وتؤكد البلدية على مرتادي هذه الأماكن بالتباعد الاجتماعي، وترك مسافة كافية بين المتنزهين ومرتادي الكورنيش، والمحاولة بقدر الإمكان عدم لمس الأسطح والمقابض، وتعقيم الأيدي أو غسلها بالماء والصابون بشكل مستمر، منعا لانتقال الفيروس.
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