شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الخفجي تشدد على ضرورة الإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

دعت بلدية محافظة الخفجي مرتادي الواجهة البحرية للامتثال لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لسلامتهم وسلامة عائلاتهم من فيروس كورونا المستجد ، من خلال تطبيق التباعد الاجتماعي والمحافظة على لبس الكمامات والقفازات للتصدي لخطر الإصابة بالفيروس ومنعا لتفشيه، ويأتي حرص البلدية على ذلك بعد إعادة فتح الواجهة البحرية بالمحافظة والحدائق العامة، والتي تم إغلاقها ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من التجمعات في وقت سابق.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي م. محمد بن حزام الحميداني أن البلدية قامت صباح يوم الأحد الماضي بإزالة الحواجز الإسمنتية على مداخل الواجهة البحرية والحدائق العامة وفتح أبوابها لمرتاديها، بعد أن تم إغلاقها في وقت سابق للحد من التجمعات، وتطبيق التباعد الاجتماعي.

وتؤكد البلدية على مرتادي هذه الأماكن بالتباعد الاجتماعي، وترك مسافة كافية بين المتنزهين ومرتادي الكورنيش، والمحاولة بقدر الإمكان عدم لمس الأسطح والمقابض، وتعقيم الأيدي أو غسلها بالماء والصابون بشكل مستمر، منعا لانتقال الفيروس.