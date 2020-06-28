شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ورشة عمل ببرنامج «طويق» في الجبيل والان نبدء بالتفاصيل

اختتم قسم علوم الحاسب الآلي بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالجبيل التابعة لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، فعاليات برنامج الإثراء الصيفي الأول «طويق» عن بعد، الذي استمر لمدة شهر بحضور وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات د. أحمد الثنيان.

وأشاد د. الثنيان بالدور الكبير الذي تقوم به الجامعات، وخصوصا جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، كشريك إستراتيجي في عملية تنمية القدرات الرقمية بالمملكة، وفي مسار التدريب التعاوني عن بعد خصوصا خلال هذه الفترة، مؤكدا دعم الوزارة لمثل هذه البرامج المبدعة والمحفزة، ومقدما شكره لجميع القائمين على البرنامج.

ونوهت عميد الكلية د. دلال الشنقيطي بما قدمه البرنامج خلال مدة إقامته من العطاء المستمر، والإبداع غير المنتهي، من عضوات قسم علوم الحاسب الآلي، اللاتي واصلن الجهود ليلا ونهارا لتنظيم هذه الفعالية.

بدورها أوضحت رئيس قسم علوم الحاسب الآلي د. ظبية البوعينين أن برنامج «طويق» يهدف إلى تنمية المهارات التقنية، البحثية واللغوية، ونظم 20 ورشة عمل، من إعداد وتقديم 25 من المدربين من داخل وخارج الجامعة.

وأشارت إلى أن عدد المسجلين في ورش العمل بلغ 36455 شخصا، فيما بلغ عدد الحضور 21563 شخصا من 25 دولة مستفيدة، تم بثها على قناة اليوتيوب، حيث بلغ عدد المشاهدات 19693 مشاهدة، مقدمة شكرها لكل من أسهم في نجاح البرنامج على جهودهم وعلى ما حظي به من تفاعل واهتمام.