شكرا لقرائتكم خبر عن 3000 متدرب في برامج شاغلي الوظائف التعليمية بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

تعتزم الإدارة العامة للتعليم بالأحساء إطلاق حزمة من البرامج التدريبية بدءا من غد الإثنين عن بعد، التي تستهدف أكثر من 3000 متدرب ومتدربة من شاغلي الوظائف التعليمية من فئة المشرفين التربويين وقيادات المدارس ووكلائها، والمعلمين من منسوبي ومنسوبات تعليم الأحساء.

وتهدف هذه البرامج إلى التوعية بلائحة الوظائف التعليمية الجديدة وموادها والتعريف بالخطة التنفيذية لها؛ وضمان حسن تطبيق اللائحة وتفعيلها بالصورة المطلوبة، وتستمر هذه البرامج التدريبية حتى يوم 21 ذي الحجة القادم، ويقوم على تنفيذها منسقا خطة التوعية بالإدارة عادل العتيبي «منسق قطاع البنين»، وفاء المسلم «منسق قطاع البنات»؛ بواقع عشرة برامج تدريبية تمثل 3 ساعات تدريبية عن كل يوم على مدى يومين؛ يتم تنفيذها بالفترة الصباحية من الساعة العاشرة حتى الواحدة ظهرا، وفق خطة إجرائية زمنية تم اعتمادها من مدير عام التعليم بالأحساء، تضمنت اشتراط قراءة لائحة الوظائف التعليمية الجديدة قبل الدخول بالبرنامج التدريبي، حيث سيتم تقييم جميع المتدربين والمتدربات قبل وبعد كل برنامج، ومنح المشاركين مشاهد للحضور فور إتمام البرنامج.

تجدر الإشارة إلى أن لائحة الوظائف التعليمية بنسختها الجديدة تعد نقطة تحول مهمة ضمن إستراتيجية تطوير قطاع التعليم في المملكة، من خلال ما تضمنته من إجراءات وآليات ومميزات تكفل تحقيق أهداف وظيفة المعلم، وجدية العمل وتعزيز العدالة، وتحقيق التمايز في البناء على الأداء، كما تضع اللائحة نصب عينيها وضمن أهدافها تطوير المعلم من خلال البرامج التدريبية والتطويرية كجزء من عناصر تقويم أدائه، لدعم مساره المهني المتمثل في الترقية إلى رتب أعلى، كما أن اللائحة وضعت بهدف إيجاد وتأسيس بيئة عمل تعليمية تعتمد على كادر متمكن ذي مستوى مهني عالٍ يسهم في دفع عجلة التنمية الوطنية، حيث لم تغفل اللائحة الجديدة عن الاهتمام بالجانب التحفيزي للكادر التعليمي المنتج والاهتمام بالكوادر المتميزة.