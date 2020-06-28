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22 ألف متقدم لـ«صيفي» جامعة الباحة

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سجل 21.888 مستفيداً للفصل الدراسي الصيفي بجامعة الباحة عبر دخولهم برنامج «رافد» التعليم -عن بعد- خلال الأسبوع الماضي، فيما رُصد أكثر من 9307 واجبات إلكترونية، بينما بلغ عدد الجلسات التي جرى إنشاؤها 1042 جلسة، كما بلغت نسبة إحصاءات الحضور للفصول الافتراضية 29.446، وعدد ساعات المحاضرات المسجلة 3348:56:05 ساعة.

وأكدت الجامعة أنه بتوجيه ومتابعة من رئيسها د. عبدالله الحسين، وضعت خطة تضمنت إنشاء جلسات افتراضية عبر برنامج «رافد» لجميع مقررات الجامعة، وإقامة ورش تدريبية عن بعد لجميع أعضاء هيئة التدريس، وفريق فني يستقبل الطلبات والاستفسارات، إذ قدر عدد البلاغات الفنية بـ 38 بلاغاً، إضافة إلى تنفيذ عدد من الدورات وورش العمل باللغتين العربية والإنجليزية، وإعداد أدلة إرشادية مصورة تشرح جميع خصائص النظام الأساسية بشكل ميسر، وفتح قاعات افتراضية وفق أوقات المحاضرات التقليدية المعتمدة في الجدول الدراسي الصيفي لجميع مقررات الجامعة.

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