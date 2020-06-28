شكرا لقرائتكم خبر عن 14 ورقة «عربية» تستعرض تأثير التراث اللغوي والان نبدء بالتفاصيل
تستمر المناقشات لمدة يومين عن بعد عبر برنامج زوم وتبث على حساب مركز التميز، بمشاركة عدد من الأكاديميين والمختصين برعاية وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أ. د. يوسف التركي.
وأوضح مدير المركز أ. د. عبدالرحمن السلمي، أن الندوة تهدف إلى تلمس أثر التراث اللغوي والأدبي القديم ودوره في تشكل الدراسات اللغوية والأدبية المعاصرة وتطورها، مشيرا إلى أن الندوة تشتمل على ٤ جلسات علمية تقدم فيها ١٤ ورقة علمية من مختلف أنحاء الوطن العربي.
وأضاف: خصصت الجلسة الافتتاحية للحديث عن جهود المملكة في خدمة اللغة العربية بمشاركة الأمين العام لمركز الملك عبدالله الدولي لخدمة اللغة العربية سابقا مستشار وزارة الثقافة حاليا أ. د. عبدالله الوشمي، وأستاذ الدراسات العليا بقسم اللغة العربية بجامعة الملك عبدالعزيز أ. د. محمد عريف، موضحا أن الجلسات تتناول عدة محاور منها تجليات التراث في مجال الإبداع الأدبي، وتجليات التراث في الدراسات اللغوية والبلاغية المعاصرة، وتجليات التراث في الدراسات النقدية المعاصرة.
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