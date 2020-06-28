شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ملايين ريال مكافآت لطلاب عسير والان نبدء بالتفاصيل

اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني صرف مكافآت الطلاب والطالبات لشهر شوال لعام 1441 بمبلغ 4 ملايين و444 ألف ريال، تمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في المدارس النائية، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد التربية الخاصة، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين.

وأتمت إدارة الشؤون المالية بالتعاون مع إدارة خدمات الطلاب إيداع المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين، بعد استكمال مسيرات الصرف اللازمة، ودعت الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من الإيداع.