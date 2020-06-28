شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة طن بضائع مخالفة بـ«صناعية الدمام» والان نبدء بالتفاصيل
وكثفت إدارة صحة البيئة ممثلة بالرقابة المسائية جولاتها على صالونات الحلاقة للتأكد من التقيد بالاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وأغلقت صالونا للأطفال لعدم استثناء تلك الأنشطة حفاظا على صحة مرتاديها.
وألزمت إدارة الخدمات أصحاب المباني تحت الإنشاء باشتراطات البلدية وتأمين الحاوية وإزالة المخلفات وتأمين ساتر للمباني، حماية للأهالي وتحسينا للمشهد الحضري.
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