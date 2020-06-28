شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة طن بضائع مخالفة بـ«صناعية الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

نفذت إدارة الأسواق التابعة لبلدية غرب الدمام وبالتعاون مع إدارة الضبط الإداري بالشرطة، حملة رقابية على الباعة الجائلة أمس في المنطقة الصناعية، تم على إثرها مصادرة بضائع تقدر بـ«طن» واحد، مع إحالة المخالفين لاستكمال باقي الإجراءات والجزاءات البلدية.

وكثفت إدارة صحة البيئة ممثلة بالرقابة المسائية جولاتها على صالونات الحلاقة للتأكد من التقيد بالاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وأغلقت صالونا للأطفال لعدم استثناء تلك الأنشطة حفاظا على صحة مرتاديها.

وألزمت إدارة الخدمات أصحاب المباني تحت الإنشاء باشتراطات البلدية وتأمين الحاوية وإزالة المخلفات وتأمين ساتر للمباني، حماية للأهالي وتحسينا للمشهد الحضري.