شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل 50 متطوعا على التقصي الوبائي بجازان والان نبدء بالتفاصيل

نفذت صحة جازان بالتعاون مع جامعة جازان برنامجا تدريبيا بعنوان «المهارات الأساسية لمكافحة العدوى، وأسس التقصي الوبائي». وأوضحت صحة جازان أن البرنامج يستهدف تأهيل وتدريب 50 متطوعا من طلاب وطالبات السنة الخامسة والسادسة بكلية الطب بجامعة جازان من المشاركين في مبادرة التقصي الوبائي لمرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وأضافت إن البرنامج استعرض المهارات الأساسية لمكافحة العدوى، وطرق الحماية الشخصية من فيروس كورونا وسبل الوقاية منه، كما جرى إكساب المتدربين المهارات الأساسية للتعامل مع الحالات المصابة بالفيروس، إضافة لتقليل فرص انتقال العدوى بين المرضى والعاملين في المرافق الصحية وأفراد المجتمع، موضحة أن البرنامج تناول أسس ومعايير ومبادئ التقصي الوبائي لمرضى فيروس كورونا المستجد تمهيدا للبدء في التنفيذ الميداني للمبادرة التي تشمل التواصل مع المصابين، وحصر وتحديد المخالطين، وتقييم الحالات المصابة ومن ثم اتخاذ الإجراء الطبي اللازم وفقا للحالة.

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