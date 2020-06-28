، البرازيل تسجِّل 38693 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،

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محمد بن مسعود - الدمام - سجَّلت البرازيل 38 ألفًا و693 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى مليون و313 ألفًا و667 شخصًا.
وأشارت وزارة الصحة البرازيلية أمس إلى تسجيل 1109 حالات وفاة جديدة بالفيروس في البلاد؛ ليصل الإجمالي إلى 57 ألفًا و70 حالة.فيروس كورونا الجديد
البرازيل تسجِّل 38693 إصابة جديدة بفيروس كوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-28
سجَّلت البرازيل 38 ألفًا و693 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى مليون و313 ألفًا و667 شخصًا.
وأشارت وزارة الصحة البرازيلية أمس إلى تسجيل 1109 حالات وفاة جديدة بالفيروس في البلاد؛ ليصل الإجمالي إلى 57 ألفًا و70 حالة.
28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441
02:00 AM
سجَّلت البرازيل 38 ألفًا و693 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى مليون و313 ألفًا و667 شخصًا.
وأشارت وزارة الصحة البرازيلية أمس إلى تسجيل 1109 حالات وفاة جديدة بالفيروس في البلاد؛ ليصل الإجمالي إلى 57 ألفًا و70 حالة.
، البرازيل تسجِّل 38693 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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