، بعد عودة "كاريلي" والمحترفين الأجانب .. الاتحاد يستأنف تدريباته ،

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استأنف الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد تدريباته، والتي سبقها اجتماع المدرب باللاعبين، حيث شرح لهم برنامج الإعداد والذي سيتضمن تدريبات صباحية ومسائية في مقر النادي ابتداءً من اليوم الأحد.
وتقرر أن يكون الحضور لتأدية التدريب الصباحي على مجموعات في صالة اللياقة البدنية؛ تماشيًا مع بروتوكولات وزارة الرياضة المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا لتقليل عدد الموجودين داخل الصالة في وقت واحد.
يُشار إلى أن المدرب البرازيلي كاريلي وصل يوم أمس، إلى جدة رفقة عدد من محترفي الفريق البرازيليين مثل جوناس دي سوزا ورومارينيو دا سيلفا وبرونو أوفيني، بالإضافة إلى المغربي كريم الأحمدي.
وفي سياق متصل سيعود المهاجم الصربي ألكساندر بيزيتش إلى نادي الاتحاد، بعد انتهاء فترة إعارته لنادي سيئول الكوري الجنوبي.
وكان نادي سيئول الكوري الجنوبي ، أعلن رسميًا، عن انتهاء إعارة الصربي ألكساندر بيزيتش مهاجم نادي الاتحاد التي امتدت لمدة عام ونصف العام.
الاتحاد
بعد عودة "كاريلي" والمحترفين الأجانب .. الاتحاد يستأنف تدريباتهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-28
استأنف الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد تدريباته، والتي سبقها اجتماع المدرب باللاعبين، حيث شرح لهم برنامج الإعداد والذي سيتضمن تدريبات صباحية ومسائية في مقر النادي ابتداءً من اليوم الأحد.
وتقرر أن يكون الحضور لتأدية التدريب الصباحي على مجموعات في صالة اللياقة البدنية؛ تماشيًا مع بروتوكولات وزارة الرياضة المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا لتقليل عدد الموجودين داخل الصالة في وقت واحد.
يُشار إلى أن المدرب البرازيلي كاريلي وصل يوم أمس، إلى جدة رفقة عدد من محترفي الفريق البرازيليين مثل جوناس دي سوزا ورومارينيو دا سيلفا وبرونو أوفيني، بالإضافة إلى المغربي كريم الأحمدي.
وفي سياق متصل سيعود المهاجم الصربي ألكساندر بيزيتش إلى نادي الاتحاد، بعد انتهاء فترة إعارته لنادي سيئول الكوري الجنوبي.
وكان نادي سيئول الكوري الجنوبي ، أعلن رسميًا، عن انتهاء إعارة الصربي ألكساندر بيزيتش مهاجم نادي الاتحاد التي امتدت لمدة عام ونصف العام.
28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441
12:28 AM
ألكساندر بيزيتش يعود لصفوف الفريق
استأنف الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد تدريباته، والتي سبقها اجتماع المدرب باللاعبين، حيث شرح لهم برنامج الإعداد والذي سيتضمن تدريبات صباحية ومسائية في مقر النادي ابتداءً من اليوم الأحد.
وتقرر أن يكون الحضور لتأدية التدريب الصباحي على مجموعات في صالة اللياقة البدنية؛ تماشيًا مع بروتوكولات وزارة الرياضة المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا لتقليل عدد الموجودين داخل الصالة في وقت واحد.
يُشار إلى أن المدرب البرازيلي كاريلي وصل يوم أمس، إلى جدة رفقة عدد من محترفي الفريق البرازيليين مثل جوناس دي سوزا ورومارينيو دا سيلفا وبرونو أوفيني، بالإضافة إلى المغربي كريم الأحمدي.
وفي سياق متصل سيعود المهاجم الصربي ألكساندر بيزيتش إلى نادي الاتحاد، بعد انتهاء فترة إعارته لنادي سيئول الكوري الجنوبي.
وكان نادي سيئول الكوري الجنوبي ، أعلن رسميًا، عن انتهاء إعارة الصربي ألكساندر بيزيتش مهاجم نادي الاتحاد التي امتدت لمدة عام ونصف العام.
، بعد عودة "كاريلي" والمحترفين الأجانب .. الاتحاد يستأنف تدريباته ،
المصدر : الخليج 365
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