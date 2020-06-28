شاهد..الكرسي الذي صنعته أرامكو خصيصًا للملك سعود بسبب طوله

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نشرت " مؤسسة الملك سعود " صورة للكرسي الملكي الذي صنعته شركة أرامكو في بيروت، خصيصًا لجلوس الملك سعود -رحمه الله- عليه عن زياراته.
وصُنع الكرسي عام 1960 م، للملك سعود بسبب طوله الذي بلغ ٢٠٤ سم، وتم الاحتفاظ به ليجلس عليه الملوك الذين تبعوه، رحمهم الله جميعا.
وجلس على هذا الكرسي ثلاثة ملوك هم : الملك سعود، والملك فيصل، والملك خالد، أثناء زياراتهم الرسمية لشركة أرامكو.
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