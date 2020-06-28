بالفيديو..فوضى بشوارع أحد رفيدة إثر مطاردة بين سيارتين وتراشق بالحجارة

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الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى): وثق مقطع فيديو متداول، مطاردة بين سيارتين، واصطدام متعمد بينهما، بشوارع أحد رفيدة في عسير. وثق مقطع فيديو متداول، مطاردة بين سيارتين، واصطدام متعمد بينهما، بشوارع أحد رفيدة في عسير. وتطور الأمر لنشوب مشاجرة بين قائدي السيارتين، وتراشق بالحجارة في الشوارع. وكشفت مصادر أن الجهات الأمنية قامت بضبط أطراف المشاجرة، وجار التحقيق معهم.

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