سطام بن خالد: «قرار البرلمان العربي ضد تركيا أول البشائر لإيقاف إطماعها»

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): علق الأمير سطام بن خالد على قرارات البرلمان العربي بشأن منع التدخل التركي في الشؤون العربية. علق الأمير سطام بن خالد على قرارات البرلمان العربي بشأن منع التدخل التركي في الشؤون العربية. وقال "سطام" : "ما تم إقراره في البرلمان العربي لردع النظام التركي والإيراني هي أول البشائر والخطوات العملية التي ستوقف هذه الأنظمة من التدخل في الدول العربية ومن أقوي هذه الخطوات في رأيي تفعيل مجلس الدفاع المشترك الذي سيبدد أوهام وأطماع الأعداء والخونة".

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