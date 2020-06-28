إغلاق صالون حلاقة ومغسلة ملابس خلال جولة مسائية لبلدية بارق

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): قام قسم صحة البيئة ببلدية محافظة بارق بجولة رقابية مساء الأمس على المراكز التجارية والمطاعم وصوالين الحلاقة ومغاسل الملابس في بارق وتم الإغلاق الاحترازي لصالون حلاقة ومغسلة ملابس. قام قسم صحة البيئة ببلدية محافظة بارق بجولة رقابية مساء الأمس على المراكز التجارية والمطاعم وصوالين الحلاقة ومغاسل الملابس في بارق وتم الإغلاق الاحترازي لصالون حلاقة ومغسلة ملابس. وقد تم رصد بعض المخالفات الصحية والوقائية من حيث عدم توفير الوسائل الوقائية واللوحات الإرشادية وعدم تطهير الأسطح والأدوات مما أدى إلى الإغلاق الاحترازي لصالون حلاقة ومغسلة ملابس.

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