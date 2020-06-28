شاهد.. 4 حقوق للمتسوقين إلكترونيا يجهلها الكثير بالمملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف عبدالرحمن الحسين؛ المتحدث باسم وزارة التجارة عن 4 حقوق للمتسوق إلكترونيًا ، يجهلها كثير من المستهلكين .
وقال "الحسين" في فيديو عبر "تويتر"، إن الحقوق تشمل الأتي: إذا تأخر وصول الطلب أكثر من 15 يوما من حق المستهلك الحصول على المبلغ وإلغاء الطلب .
والحق الثاني،هو حق الاسترجاع أو استبدال السلعة خلال 7 أيام إذا لم يستخدمها المستهلك، وإذا لم تكن تم تصنيعها خصيصًا له.
والحق الثالث هو إشعار المستهلك في حالة تأخير الطلب قبل الموعد بوقت كافي.
واختتم : يحق خلال 24 ساعة تعديل الطلب من خلال التواصل مع المتجر.
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