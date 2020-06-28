شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. جبريل أبودية يبكي بعد بث تقرير من داخل منزله على الهواء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

تفاجأ مذيع قناة الإخبارية جبريل أبودية خلال تواجده في الأستوديو ببث تقرير من داخل منزله في جازان .

بكى متأثراً بالمفاجأة ، حيث تناول التقرير الذي شارك فيه أفراد من أسرته وأهله وأصدقائه، جوانب من حياة الإعلامي.

ويذكر أن أبودية قد عاد إلى قناة الإخبارية في نهاية العام الماضي ضمن خطة القناة لاستقطاب بعض المذيعين السابقين والتعاقد معهم.