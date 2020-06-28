بالصور.. جهاز إلكتروني يتحكم في دخول الأفراد لمبنى بلدية الأسياح بالقصيم

زوّدت بلدية محافظة الأسياح بمنطقة القصيم، بوابتها الرئيسية بجهاز إلكتروني يمكن من خلاله التحكم في دخول المترددين على البلدية، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويمكن للجهاز الإلكتروني عدم تفح البوابة في حال ما إذا كان الزائر أو الموظف يعاني من ارتفاع درجات الحرارة أو غير ملتزم بارتداء الكمامة.

Advertisements

ويأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على توفير جميع الإجراءات الاحترازية ووسائل الوقاية؛ للحدّ من انتشار فيروس «كورونا المستجد» في جميع مرافق مبنى البلدية.

اقرأ أيضًا:

وزارة الصحة: تسجيل 3927 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 1511