بالصور.. جهاز إلكتروني يتحكم في دخول الأفراد لمبنى بلدية الأسياح بالقصيم

يمنع فتح الأبواب لغير الملتزمين بإجراءات مواجهة «كورونا»..
زوّدت بلدية محافظة الأسياح بمنطقة القصيم، بوابتها الرئيسية بجهاز إلكتروني يمكن من خلاله التحكم في دخول المترددين على البلدية، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
ويمكن للجهاز الإلكتروني عدم تفح البوابة في حال ما إذا كان الزائر أو الموظف يعاني من ارتفاع درجات الحرارة أو غير ملتزم بارتداء الكمامة.
ويأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على توفير جميع الإجراءات الاحترازية ووسائل الوقاية؛ للحدّ من انتشار فيروس «كورونا المستجد» في جميع مرافق مبنى البلدية.
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