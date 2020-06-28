بالفيديو.. شقيق طبيب الأطفال «ضحية كورونا» يكشف لحظة إصابته ومصدر العدوى

كشف المهندس عادل الشقيق الأكبر للدكتور أحمد البوعلي طبيب الأطفال الذي وافته المنية عقب إصابته بفيروس كورونا؛ تفاصيل إصابة أخيه بالفيروس وكيف استقبل الخبر.

وقال عادل، خلال مداخلة بقناة «الإخبارية»، إن الفقيد كان أحد الممارسين الصحيين المكلفين بالعمل أثناء عطلة العيد الرسمية، واتضح لاحقًا أنه خالط مصابين بالفيروس خلال هذه الفترة، وبدأت الأعراض تظهر في الأسبوع الذي يليه، مؤكدًا أنه لم يكن يعلم أنه مصاب بالفيروس إلا عندما اشتدت عليه الآلام والأعراض.

وأوضح أن شقيقه ذهب إلى المستشفى لمعالجة هذه الأعراض، وبسبب الالتهاب قرر الطبيب المناوب تنويمه بالمستشفى؛ حيث كشفت الفحوص التي أجريت له إصابته بالفيروس، لافتًا إلى أن شقيقه استقبل الخبر بالصبر، وكان متفائلًا، والابتسامة لا تفارق محياه.

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وأكد عادل أن شقيقه حاصل على البورد السعودي والأردني في تخصص «طب أعصاب الأطفال»؛ لحبه الشديد لهم؛ حيث كان يعامل مرضاه من الصغار كأبنائه، ويتواصل مع أسرهم من جواله الشخصي للاطمئنان عليهم، حتى خارج أوقات الدوام الرسمية، وأثناء العطلات؛ إيمانًا منه بأن الطب رسالة إنسانية قبل أن يكون مهنة.

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