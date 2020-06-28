أمانة الرياض تُحدد خمسة أسباب لمنع الباعة الجائلين من البيع

توافرها يُعرّضهم للعقوبة
حددّت أمانة منطقة الرياض، اليوم السبت، خمسة أسباب رئيسية لمنع الباعة المتجولين، وتوقيع العقوبات المقرَّرة ضدهم.
وعبر «إنفوجراف» على حسابها الرسمي بـ«تويتر»، أوضحت الأمانة أن البيع الجائل سيُمنع في الطرقات؛ لأن المواد المعروضة للبيع تكون مجهولة المصدر، ولا تخضع لطرق نقل وتخزين آمنة، كما أن الوقوف العشوائي يُعرّض حياة البائع وسالكي الطريق للخطر، فضلًا عن فساد العديد من المواد المعروضة بسبب الظروف المناخية.
وأكدت الأمانة أيضًا، أن البيع الجائل يؤدي إلى تشويه المشهد الحضري في المدينة، وإرباك الحركة المرورية في الطرقات.
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