إغلاق 6 منشآت غذائية في عتيبية مكة المكرمة

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلةً في بلدية العتيبية الفرعية، 6 منشآت غذائية خالفت الاشتراطات الاحترازية، إضافة إلى مصادرة وإتلاف 20 كجم مواد غذائية فاسدة لسوء التخزين ومنتهية الصلاحية.

وأوضح رئيس بلدية العتيبية المهندس بندر آل زيد أن الفِرَق الرقابية الميدانية تواصل حاليًّا أعمالها الرقابية الميدانية على جميع المنشآت الغذائية، حرصًا على كل ما يمس صحة المواطن والمقيم.

وتم التأكيد لمراقبي صحة البيئة، ضرورة تكثيف الجولات الرقابية وتشديدها على المنشآت الغذائية والمطاعم للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، من خلال الاطلاع على جودة تغليف الأطعمة، واستخدام أوعية نظيفة ومناسبة ومحكمة الإغلاق، وأيضًا التأكد من التزام مندوبي التوصيل بالاشتراطات الصحية، وارتداء الكمامة والقفاز.

Advertisements

وشدد آل زيد، في الوقت ذاته، على أن الفرق الميدانية لا تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالفة، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد 940؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية ورفع مستوى الاشتراطات البلدية الصحية بالعاصمة المقدسة.

اقرأ أيضًا:

«أمانة مكة» تصادر 900 كيلوجرام مواد غذائية من الباعة الجائلين

ضبط مستودع مواد غذائية مخالف جنوب مكة المكرمة