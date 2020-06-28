منصة إلكترونية لمراقبة نقل النفايات بخميس مشيط

علمت «دوت الخليج» أن بلدية محافظة خميس مشيط تعتزم التعاقد مع متعهد لإنشاء وتشغيل منصة إلكترونية للرقابة على منظومة (جمع ونقل والتخلص من النفايات)، تهدف إلى متابعة أسطول نقل النفايات والتجهيزات، ووضع خطط للتعامل مع الطوارئ لعمليات النقل، وتحديد مسارات وأوقات النقل المتبعة. وبحسب الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشترط للحصول على شهادة تأهيل بيئي في مجال إدارة النفايات الصلبة البلدية تقديم طلب إلكتروني وتعبئة نموذج الطلب وتوفير المتطلبات العامة والخاصة حسب الأنشطة الممارسة والالتزام بالشروط. متطلبات عامة 01 تعبئة نموذج طلب إلكترونيا 02 بيانات بالسيرة الذاتية لكل الفنيين 03 سجل الخبرة للجهة المراد تأهيلها 04 رسم بياني يوضح الهيكل التنظيمي والإداري للجهة 05 رسم توضيحي لمرافق النشاط المختلفة 06 بيان بالمعدات والأجهزة المستخدمة في مجال النشاط 07 وصف لخطة العمل المقترحة والتقنية المسـتخدمة 08 خطة السـلامة أثناء العمل 09 خطة الجودة Advertisements 10 السجل التجاري أو الرخصة الاستثمارية مضاف به النشاط 11 الهوية الوطنية أو الإقامة 12 صك الملكية أوعقد الإيجار 13 الزكاة والدخل من المتطلبات الخاصة إدارة مرافق النفايات الصلبة البلدية (تخلص ومعالجة) 01 دراسة تقييم تأثيرات بيئية من إحدى الجهات المؤهلة من الهيئة 02 تحديد تقنيات التحكم بالتلوث المراد استخدامها 03 تحديد طريقة التخلص من النفايات والتقنيات المستخدمة لذلك 04 وضع خطط للتعامل مع الطوارئ والحوادث



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