مدارس أهلية تبتز العاملين وتطالب الأهالي بالأقساط كاملة

إنهاء العقود
تلقت «دوت الخليج» عدة شكاوى من سعوديين يعملون بمدارس أهلية بمناطق مختلفة في المملكة، أكدوا تعرضهم لإجراءات تعسفية من إدارات المدارس التي يعملون فيها، وأن إحدى المدارس ممثلة في المشرف العام مارست الترهيب عليهم وتهديدهم بإنهاء عقودهم في حال رفضوا التوقيع على صيغة العقد الجديد الذي اطلعت «دوت الخليج» على نسخة منه، والذي ينص على إجازة استثنائية دون مرتب لمدة 6 أشهر، وذلك على الرغم من عدم تسلمهم أجورهم منذ 3 أشهر.
التعليم تتبرأ
تبرأت إدارة التعليم بمنطقة الرياض من تلك المخالفات وذكر متحدثها علي الغامدي أن العلاقة التعاقدية بين المدارس والمعلمين والمعلمات تخضع للأنظمة المعتمدة بوزارة الموارد البشرية وهي الجهة المسؤولة عن الفصل في هذه الحالات.
مخالفات
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ناصر الهزاني لـ»دوت الخليج» أن الإجراءات التي اتخذتها المدارس تضمنت عدة مخالفات منها: «إجبار الموظفين على تغيير العقود الحالية، وإجبار الموظفين على إجازة 6 أشهر دون أجر».
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