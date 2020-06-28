488 ألف مريض خضعوا للمساعدة الاجتماعية في عام

بلغ عدد المرضى المحالين إلى أقسام الخدمة الاجتماعية بمستشفيات وزارة الصحة في جميع مناطق المملكة لدراسة حالتهم الاجتماعية والنفسية خلال العام الماضي، نحو 488175 مريضا ومريضة، ليبلغ عدد المحالين في الأعوام الأربعة من عام 2016 إلى العام الماضي 2019 إلى مليون و464 ألفا و907 أشخاص، منهم 752289 ذكورا بنسبة 51.3%، والإناث 712618 بنسبة 48.7%.

نفسية واجتماعية

كشف تقرير لوزارة الصحة وجود 8 أسباب أدت إلى إحالة المرضى إلى الأقسام الاجتماعية لبحث ودراسة حالتهم، استحوذ المرضى الذين يعانون من حالات نفسية واجتماعية مرتبطة بالمرض على النسبة الأعلى بـ673842 حالة، بنسبة 46% من إجمالي الحالات في الأعوام الأربعة، سجلت النساء منها 350193 حالة، والمرضى الذكور 323649، وبلغت حالات مرضى الإقامة الطويلة 96402 حالة، منها 65417 ذكرا والإناث 30985، أما المحالون بسبب الاعتداء والعنف فبلغ عددهم 12649، منها 2816 ذكرا و9833 أنثى.

محاولات إيذاء

بلغت حالات خروج ضد النصيحة الطبية 68532 للذكور 35003، والإناث 33529، بينما سجلت حالات المرضى بسبب محاولات إيذاء أنفسهم 5216 حالة، منها 1111 ذكرا والإناث 4105، والمحالون لأسباب مادية 56019 حالة بلغ الذكور منها 36448 حالة، و19571 للإناث، وحالات ذوي الاحتياجات الخاصة 28421 حالة، منها 14342 ذكرا والإناث 14079، والمحالون لأسباب أخرى 523823.

إجمالي المرضى المحالين إلى قسم الخدمة الاجتماعية

1464907 مرضى

752289 ذكرا

712618 أنثى

حسب الأعوام

488178 2019

401873 2018

299413 2017

275443 2016

الأسباب الـ8 لإحالة المرضى

الاعتداء والعنف

12649 مريضا

2816 ذكرا

9833 أنثى

خروج ضد النصيحة الطبية

68532 مريضا

35003 ذكور

33529 أنثى

أسباب مادية

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56019 مريضا

36448 ذكرا

19571 أنثى

مرضى الإقامة الطويلة

96402 مريض

65417 ذكرا

30985 أنثى

ذوو الاحتياجات الخاصة

28421 مريضا

14342 ذكرا

14079 أنثى

محاولات إيذاء النفس

5216 مريضا

1111 ذكرا

4105 إناث

أسباب نفسية واجتماعية مرتبطة بالمرض

673842 مريضا

323649 ذكرا

350193 أنثى

أسباب أخرى

523823 مريضا

273500 ذكر

250323 أنثى