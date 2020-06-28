488 ألف مريض خضعوا للمساعدة الاجتماعية في عام

نفسية واجتماعية
كشف تقرير لوزارة الصحة وجود 8 أسباب أدت إلى إحالة المرضى إلى الأقسام الاجتماعية لبحث ودراسة حالتهم، استحوذ المرضى الذين يعانون من حالات نفسية واجتماعية مرتبطة بالمرض على النسبة الأعلى بـ673842 حالة، بنسبة 46% من إجمالي الحالات في الأعوام الأربعة، سجلت النساء منها 350193 حالة، والمرضى الذكور 323649، وبلغت حالات مرضى الإقامة الطويلة 96402 حالة، منها 65417 ذكرا والإناث 30985، أما المحالون بسبب الاعتداء والعنف فبلغ عددهم 12649، منها 2816 ذكرا و9833 أنثى.
محاولات إيذاء
بلغت حالات خروج ضد النصيحة الطبية 68532 للذكور 35003، والإناث 33529، بينما سجلت حالات المرضى بسبب محاولات إيذاء أنفسهم 5216 حالة، منها 1111 ذكرا والإناث 4105، والمحالون لأسباب مادية 56019 حالة بلغ الذكور منها 36448 حالة، و19571 للإناث، وحالات ذوي الاحتياجات الخاصة 28421 حالة، منها 14342 ذكرا والإناث 14079، والمحالون لأسباب أخرى 523823.
إجمالي المرضى المحالين إلى قسم الخدمة الاجتماعية
1464907 مرضى
752289 ذكرا
712618 أنثى
حسب الأعوام
488178 2019
401873 2018
299413 2017
275443 2016
الأسباب الـ8 لإحالة المرضى
الاعتداء والعنف
12649 مريضا
2816 ذكرا
9833 أنثى
خروج ضد النصيحة الطبية
68532 مريضا
35003 ذكور
33529 أنثى
أسباب مادية
56019 مريضا
36448 ذكرا
19571 أنثى
مرضى الإقامة الطويلة
96402 مريض
65417 ذكرا
30985 أنثى
ذوو الاحتياجات الخاصة
28421 مريضا
14342 ذكرا
14079 أنثى
محاولات إيذاء النفس
5216 مريضا
1111 ذكرا
4105 إناث
أسباب نفسية واجتماعية مرتبطة بالمرض
673842 مريضا
323649 ذكرا
350193 أنثى
أسباب أخرى
523823 مريضا
273500 ذكر
250323 أنثى
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