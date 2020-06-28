شكرا لقرائتكم خبر عن في عملية نادرة.. إنقاذ طفل ابتلع «بطارية» بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

نجح فريق طبي في مجمع مستشفى النساء والولادة والأطفال بالمدينة المنورة من إنقاذ طفل ابتلع بطارية وتوقفت في المريء في عملية نادرة، وذلك بالتعاون مع مركز أمراض وجراحة القلب بالمنطقة.

واستقبلت طوارئ المستشفى الطفل الذي لم يتجاوز عمره سنتين وكان يعاني من استفراغ دموي أدى إلى هبوط في الضغط ونقص في (الهيموجلوبين) وعلى الفور تم إسعافه بالسوائل ونقل الدم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وعمل أشعة مقطعية عاجلة، والتي أظهرت وجود فتحة بين المريء والشريان الأورطي وهي من المضاعفات النادرة وذلك نتيجة بلعه بطارية صغيرة دائرية والتي توقفت في المريء حيث أزيلت على الفور، وذلك باستخدام المنظار.

وأخرج من المستشفى بعد تنويمه لمدة خمسة أيام وكانت حالته مستقرة ، وبعد عشرة أيام من الحادث عاد الطفل نظراً لوجود مضاعفات متعلقة بالبطارية حيث تسببت بحرق وضيق في المريء مع فتحات للأجزاء المحيطة بالقصبة الهوائية والشريان الأورطي وذلك بسبب الشحنات الكهربائية والمواد الكيميائية الموجودة بالبطارية، وعلى الفور قرر الفريق الطبي المعالج ضرورة تحويل الطفل، بعد استقرار حالته إلى مركز القلب بالمدينة المنورة لإجراء عملية قسطرة قلبية وتركيب جهاز بين الشريان الأورطي والمريء، حيث أوقف النزيف واستقرت حالته وتماثل للشفاء.