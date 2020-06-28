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خصم 50% على المديونيات القديمة لعملاء stc
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت stc عن مبادرة لتيسير دفع مديونيات الفواتير القديمة، وتشمل تقديم خصومات على قيمة الفواتير بنسبة تصل إلى%50 ،مما سيمكن العملاء أصحاب المديونيات السابقة من حل إشكالية مديونياتهم بكل يسر وسهولة.
وقالت الشركة أنها خصصت فريق للتواصل مع العملاء ومعالجة المديونيات للعملاء المتعثرين، حيث أنشأت لأجل ذلك وحدة خاصة للتواصل والمعالجة، هدفها التواصل السريع مع العملاء وتعزيز تجربتهم بما يضمن تسهيل عملية تسديد مستحقاتهم السابقة على الشركة، كما أوضحت الشركة أن المديونيات القديمة يقصد بها تلك الفواتير التي أصدرت من عام 2017 م فما قبل ولم يستطع العميل سدادها.
وتأتي هذه المبادرة لتخفيض المديونيات كمبادرة مجتمعية للشركة التي درجت على تلمس حاجات العميل بشكل دوري خصوصا مع بداية جائحة كورونا المستجد حيث اطلقت الشركة العديد من المبادرات والخصومات على الكثير من خدماتها المقدمة للافرادولقطاع الاعمال ، كما تعد هذه الحملة للتخفيضات على الفواتير هي الأكبر في تاريخ الشركة.
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