، تحت شعار "نعود بحذر".. انطلاق عروض الخيل العربية ،

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انطلقت مساء اليوم فعاليات عروض الخيل العربية التي نظمها مركز الجعيد للفروسية بالتعاون مع أمانة محافظة الطائف، ضمن فعاليات صيف السعودية "تنفس" بجوار متنزه الردف الوطني.
وتضمنت العروض مهارات للفرسان بالخيل العربية الأصيلة بمناسبة عودة الحياة الطبيعية تحت شعار "نعود بحذر"؛ إذ قدَّم 20 فارسًا مهاراتهم عبر تشكيلات مختلفة، أبرزت أصالة الخيل العربية، والاعتزاز بالتراث، وكانت عامل جذب للجمهور، وتشجيعًا للسياحة.
كما قدَّم الفرسان خلال استعراضهم مهارات التقاط المنديل من على الأرض بسرعة فائقة، وتنويم الخيل، إضافة إلى عروض أخرى متنوعة يتميز بها الفارس السعودي، إلى جانب الاستعراض بالراية السعودية مع تحية الجمهور خلال العرض المقدم.
وفي الختام شاهد الحضور مسيرة بعنوان "شكرًا أبطال الصحة والجهات العسكرية".
تحت شعار "نعود بحذر".. انطلاق عروض الخيل العربيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-27
انطلقت مساء اليوم فعاليات عروض الخيل العربية التي نظمها مركز الجعيد للفروسية بالتعاون مع أمانة محافظة الطائف، ضمن فعاليات صيف السعودية "تنفس" بجوار متنزه الردف الوطني.
وتضمنت العروض مهارات للفرسان بالخيل العربية الأصيلة بمناسبة عودة الحياة الطبيعية تحت شعار "نعود بحذر"؛ إذ قدَّم 20 فارسًا مهاراتهم عبر تشكيلات مختلفة، أبرزت أصالة الخيل العربية، والاعتزاز بالتراث، وكانت عامل جذب للجمهور، وتشجيعًا للسياحة.
كما قدَّم الفرسان خلال استعراضهم مهارات التقاط المنديل من على الأرض بسرعة فائقة، وتنويم الخيل، إضافة إلى عروض أخرى متنوعة يتميز بها الفارس السعودي، إلى جانب الاستعراض بالراية السعودية مع تحية الجمهور خلال العرض المقدم.
وفي الختام شاهد الحضور مسيرة بعنوان "شكرًا أبطال الصحة والجهات العسكرية".
27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441
11:53 PM
ضمن فعاليات صيف السعودية "تنفس"
انطلقت مساء اليوم فعاليات عروض الخيل العربية التي نظمها مركز الجعيد للفروسية بالتعاون مع أمانة محافظة الطائف، ضمن فعاليات صيف السعودية "تنفس" بجوار متنزه الردف الوطني.
وتضمنت العروض مهارات للفرسان بالخيل العربية الأصيلة بمناسبة عودة الحياة الطبيعية تحت شعار "نعود بحذر"؛ إذ قدَّم 20 فارسًا مهاراتهم عبر تشكيلات مختلفة، أبرزت أصالة الخيل العربية، والاعتزاز بالتراث، وكانت عامل جذب للجمهور، وتشجيعًا للسياحة.
كما قدَّم الفرسان خلال استعراضهم مهارات التقاط المنديل من على الأرض بسرعة فائقة، وتنويم الخيل، إضافة إلى عروض أخرى متنوعة يتميز بها الفارس السعودي، إلى جانب الاستعراض بالراية السعودية مع تحية الجمهور خلال العرض المقدم.
وفي الختام شاهد الحضور مسيرة بعنوان "شكرًا أبطال الصحة والجهات العسكرية".
، تحت شعار "نعود بحذر".. انطلاق عروض الخيل العربية ،
المصدر : الخليج 365
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