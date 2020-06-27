شكرا لقرائتكم خبر عن قبل التسوق إلكترونيًا.. 4 حقوق لك تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

مع تزايد التسوق عبر الإنترنت، يقدم المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، 4 حقوق قبل شراء أي سلعة.

1- حق تأخر إلغاء الطلب

إذا تأخر وصول الطلب أكثر من 15 يومًا، من حقك إلغاء الطلب، واستعادة المبلغ المدفوع، دون أن تتحمل أى تكاليف.

2- حق الاسترجاع

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يحق لك خلال 7 أيام من تاريخ الشراء استبدال أو استرجاع السلعة، بشرط عدم استخدامها، أو عدم الاستفادة منها، يستثنى من ذلك ما كان مصنعا خصيصا لك.

3- حق الإشعار المبكر

عندما يواجه المتجر الإلكتروني مشكلة، ويتوقع تأخير طلبك، فإنه ملزم بإبلاغك بالوقت الجديد لإيصال الطلب، قبلها بوقت كاف.

4- حق تعديل الطلب

إذا اكتشفت أنك وقعت فى خطأ أثناء عملية الشراء يحق لك خلال 24 ساعة تعديل الطلب.