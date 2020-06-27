شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 6 منشآت غذائية مخالفة في العتيبية بمكة والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العتيبية الفرعية 6 منشآت غذائية لمخالفتها الاشتراطات الاحترازية، وتم مصادرة و إتلاف 20 كغم من المواد الغذائية الفاسدة لسوء التخزين و منتهية الصلاحية. وأوضح رئيس بلدية العتيبية المهندس بند آلـ زيد ، أن الفِرق الرقابية الميدانية تواصل حالياً أعمالها الرقابية الميدانية على جميع المنشآت الغذائية ، وذلك حرصاً على كل ما يمس صحة المواطن و المقيم وقد تم التأكيد على مراقبي صحة البيئة بتكثيف الجولات الرقابية وتشديدها على المنشآت الغذائية والمطاعم ، للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد من خلال الاطلاع على جودة تغليف الأطعمة واستخدام أوعية نظيفة ومناسبة ومحكمة الإغلاق ، وأيضاً التأكد من التزام مندوبي التوصيل بالاشتراطات الصحية وارتداء الكمامة والقفاز.

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