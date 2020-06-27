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أمانة جدة تعالج التشوه البصري بتكثيف الأعمال
من خلال التطهير والتعقيم للشوارع والمرافق
متابعات الخليج 365 - واس
واصلت أمانة جدة تنفيذ حملاتها على نطاق 19 بلدية فرعية لمعالجة التشوه البصري والحفاظ على المشهد العام، ضمن جهودها وأعمالها الميدانية اليومية، مع تكثيف أعمال الإصحاح البيئي من خلال التطهير والتعقيم للشوارع العامة والطرقات الرئيسة والأحياء والمرافق العامة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
رش وصيانة ورفع مخلفات:
وشملت الحملات التي نفذتها أمانة جدة استخدام التنظيف والرش الآلي واليدوي ، وصيانة المسطحات الخضراء ، إضافة لرفع مخلفات الترميم والمخلفات الصلبة بالساحات العامة وعلى الأرصفة ، إضافة لتعقيم وتطهير ألعاب الأطفال الموزعة في المتنزهات والحدائق العامة بشكل دوري وفق إرشادات وزارة الصحة وتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكيد على النظافة واتخاذ التدابير الوقائية والتوعية المستمرة.
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