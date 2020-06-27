ساعات على إيداع راتب شهر يونيو دون غلاء المعيشة

2020-06-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

يستقبل الموظفون في السعودية بعد ساعات راتب شهر يونيو الجاري.

سبب تأخر راتب يونيو:

وبحسب النظام المتبع في صرف الرواتب يتم إيداع الراتب في حسابات الموظفين يوم 27 من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده، إذا صادف يوم الصرف إجازة رسمية، ولأن موعد صرف راتب شهر يونيو صادف اليوم السبت 27 يونيو فيتم تأخير الصرف ليوم غد الأحد 28 يونيو.

وكانت قد صدرت توجيهات من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في يوم 27 من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.

كما تضمنت التوجيهات، توحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.

إيداع المعاشات:

والخميس الماضي، تم إيداع معاشات التقاعد عن شهر يوليو في حسابات المتقاعدين، كما أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، رواتب مستفيدي ومستفيدات التأهيل الشامل في حسابات مستفيديها.

إيقاف بدل غلاء المعيشة:

وكان قد تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءًا من شهر يونيو لعام 2020م، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءًا من الأول من شهر يوليو للعام الجاري بسبب تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي واقتصاد السعودية.

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وكان وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف، محمد بن عبدالله الجدعان، قد تحدث بكل شفافية مؤكدًا أننا أمام أزمة لم يشهد العالم مثيلًا لها في التاريخ الحديث، من أهم سماتها عدم اليقين وصعوبة معرفة واستشراف مداها وتداعياتها في ظل تطورات يومية تتطلب من الحكومات التعامل معها باليقظة والقدرة على اتخاذ القرارات الملائمة في الأوقات المناسبة وسرعة الاستجابة والتكيف مع الظروف بما يحقق المصلحة العامة وحماية المواطنين والمقيمين وتوفير الاحتياجات الأساسية والخدمات الطبية الضرورية.

وأكد الجدعان أن الإجراءات التي تم اتخاذها وإن كان فيها ألم إلا أنها ضرورية، وستكون مفيدة للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي من منظور شامل وعلى المديين المتوسط والطويل، لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.

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تعرف على موعد صرف راتب شهر يونيو الجاري

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