“الجمارك السعودية”: الشراء من المتاجر الإلكترونية سيخضع لضريبة الـ15٪ من بداية يوليو

فنون - كتب امير التهامي في السبت 27 يونيو 2020 11:16 مساءً - ‏28 دقيقة مضت أخبار السعودية 16 زيارة

أوضحت الهيئة العامة للجمارك أن ضريبة القيمة المضافة تُطبق على معاملات التجارة الإلكترونية في السلع المستوردة من خارج المملكة بنسبة 15% في حال تم فسح الشحنة المستوردة في أو بعد 1 يوليو 2020م.

وأشارت الجمارك إلى أن ضريبة القيمة المضافة تُطبق وفقًا للنسبة السارية في تاريخ وصول الإرسالية، فإذا تم وصول الإرسالية في أو بعد 1 يوليو 2020 تُطبق النسبة 15%.

يُذكر أن ضريبة القيمة المضافة المعدلة 15% تُطبق على كافة توريدات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والسلع المستوردة إلى المملكة، والخاضعة حالياً للنسبة 5%.