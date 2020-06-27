، إغلاق احترازي لصالون حلاقة ومغسلة ملابس من خلال جولة مسائية لبلدية بارق ،

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تواصلاً لحملة الرقابة البلدية ومتابعةً للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، قام قسم صحة البيئة ببلدية محافظة بارق بجولة رقابية مساء الأمس على المراكز التجارية والمطاعم وصوالين الحلاقة ومغاسل الملابس في بارق وتم الإغلاق الاحترازي لصالون حلاقة ومغسلة ملابس.
وجاءت هذه الجولات بتوجيه ومتابعة رئيس البلدية المهندس محمد مرزن، حيث وجّه بتواصل الجولات الرقابية المسائية وأكد أهمية متابعة التزام المحال بالإجراءات الوقائية في الفترة المسائية، وقد تم رصد بعض المخالفات الصحية والوقائية من حيث عدم توفير الوسائل الوقائية واللوحات الإرشادية وعدم تطهير الأسطح والأدوات مما أدى إلى الإغلاق الاحترازي لصالون حلاقة ومغسلة ملابس.
كما ستتواصل الجولات المسائية في المراكز التابعة خلال الأيام القادمة وتنوه البلدية للمستهلك بأنه في حال ملاحظة أي تهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية الإبلاغ عبر ٩٤٠ أو عبر وسائل التواصل للبلدية وسيتم مباشرة البلاغ في الحال.
فيروس كورونا الجديد
27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441 11:52 PM
تواصلاً لحملة الرقابة ومتابعةً للإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجدإغلاق احترازي لصالون حلاقة ومغسلة ملابس من خلال جولة مسائية لبلدية بارق
تواصلاً لحملة الرقابة البلدية ومتابعةً للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، قام قسم صحة البيئة ببلدية محافظة بارق بجولة رقابية مساء الأمس على المراكز التجارية والمطاعم وصوالين الحلاقة ومغاسل الملابس في بارق وتم الإغلاق الاحترازي لصالون حلاقة ومغسلة ملابس.
وجاءت هذه الجولات بتوجيه ومتابعة رئيس البلدية المهندس محمد مرزن، حيث وجّه بتواصل الجولات الرقابية المسائية وأكد أهمية متابعة التزام المحال بالإجراءات الوقائية في الفترة المسائية، وقد تم رصد بعض المخالفات الصحية والوقائية من حيث عدم توفير الوسائل الوقائية واللوحات الإرشادية وعدم تطهير الأسطح والأدوات مما أدى إلى الإغلاق الاحترازي لصالون حلاقة ومغسلة ملابس.
كما ستتواصل الجولات المسائية في المراكز التابعة خلال الأيام القادمة وتنوه البلدية للمستهلك بأنه في حال ملاحظة أي تهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية الإبلاغ عبر ٩٤٠ أو عبر وسائل التواصل للبلدية وسيتم مباشرة البلاغ في الحال.
، إغلاق احترازي لصالون حلاقة ومغسلة ملابس من خلال جولة مسائية لبلدية بارق ،
المصدر : الخليج 365
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