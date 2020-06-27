، المدينة المنورة.. عملية نادرة لإنقاذ طفل ابتلع بطارية وتوقفت في المريء ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - نجح -بفضل الله- مجمع مستشفى النساء والولادة والأطفال بالمدينة المنورة، بالتعاون مع مركز أمراض وجراحة القلب بالمنطقة، في إجراء عملية جراحية نادرة لطفل ابتلع بطارية صغيرة، توقفت في المريء لمدة 16 ساعة.
وكان طوارئ المستشفى قد استقبل طفلاً، لم يتجاوز عمره العامين، ويعاني استفراغًا دمويًّا، أدى إلى هبوط في الضغط، ونقص في الهيموجلوبين.
وعلى الفور تم إسعافه بالسوائل ونقل الدم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وعمل أشعة مقطعية عاجلة، أظهرت وجود فتحة بين المريء والشريان الأورطي، وهي من المضاعفات النادرة؛ وذلك نتيجة بلعه بطارية صغيرة دائرية، توقفت في المريء.
وعلى الفور تم إزالة البطارية باستخدام المنظار، وأُخرج الطفل من المستشفى بعد تنويمه لمدة خمسة أيام، وحالته مستقرة.
وبعد عشرة أيام من الحادثة عاد الطفل نظرًا لوجود مضاعفات متعلقة بالبطارية؛ إذ تسببت بحرق وضيق في المريء، مع فتحات للأجزاء المحيطة بالقصبة الهوائية والشريان الأورطي؛ وذلك بسبب الشحنات الكهربائية والمواد الكيميائية الموجودة بالبطارية.
وعلى الفور قرر الفريق الطبي المعالج ضرورة تحويل الطفل بعد استقرار حالته إلى مركز القلب بالمدينة المنورة لإجراء عملية قسطرة قلبية، وتركيب جهاز بين الشريان الأورطي والمريء، وتم إيقاف النزيف -ولله الحمد-، واستقرت حالته، وتماثل للشفاء.مستشفى النساء والولادة والأطفال المدينة المنورة
27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441 11:42 PM
نجح -بفضل الله- مجمع مستشفى النساء والولادة والأطفال بالمدينة المنورة، بالتعاون مع مركز أمراض وجراحة القلب بالمنطقة، في إجراء عملية جراحية نادرة لطفل ابتلع بطارية صغيرة، توقفت في المريء لمدة 16 ساعة.
وكان طوارئ المستشفى قد استقبل طفلاً، لم يتجاوز عمره العامين، ويعاني استفراغًا دمويًّا، أدى إلى هبوط في الضغط، ونقص في الهيموجلوبين.
وعلى الفور تم إسعافه بالسوائل ونقل الدم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وعمل أشعة مقطعية عاجلة، أظهرت وجود فتحة بين المريء والشريان الأورطي، وهي من المضاعفات النادرة؛ وذلك نتيجة بلعه بطارية صغيرة دائرية، توقفت في المريء.
وعلى الفور تم إزالة البطارية باستخدام المنظار، وأُخرج الطفل من المستشفى بعد تنويمه لمدة خمسة أيام، وحالته مستقرة.
وبعد عشرة أيام من الحادثة عاد الطفل نظرًا لوجود مضاعفات متعلقة بالبطارية؛ إذ تسببت بحرق وضيق في المريء، مع فتحات للأجزاء المحيطة بالقصبة الهوائية والشريان الأورطي؛ وذلك بسبب الشحنات الكهربائية والمواد الكيميائية الموجودة بالبطارية.
وعلى الفور قرر الفريق الطبي المعالج ضرورة تحويل الطفل بعد استقرار حالته إلى مركز القلب بالمدينة المنورة لإجراء عملية قسطرة قلبية، وتركيب جهاز بين الشريان الأورطي والمريء، وتم إيقاف النزيف -ولله الحمد-، واستقرت حالته، وتماثل للشفاء.
، المدينة المنورة.. عملية نادرة لإنقاذ طفل ابتلع بطارية وتوقفت في المريء ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر المدينة المنورة.. عملية نادرة لإنقاذ طفل ابتلع بطارية وتوقفت في المريء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.