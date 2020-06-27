، إغلاق 6 منشآت غذائية في "عتيبية مكة" لمخالفتها إجراءات "كورونا" ،

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أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العتيبية الفرعية، ست منشآت غذائية لمخالفتها الاشتراطات الاحترازية، ومصادرة وإتلاف 20 كجم مواد غذائية فاسدة لسوء التخزين وانتهاء الصلاحية.
وأوضح رئيس بلدية العتيبية المهندس بند آل زيد، أن الفِرَق الرقابية الميدانية تواصل حاليًا أعمالها الرقابية الميدانية على جميع المنشآت الغذائية حرصًا على كل ما يمس صحة المواطن والمقيم.
وتم التشديد على مراقبي صحة البيئة بتكثيف الجولات الرقابية وتشديدها على المنشآت الغذائية والمطاعم؛ للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق كل الإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا" المستجد من خلال الاطلاع على جودة تغليف الأطعمة، واستخدام أوعية نظيفة ومناسبة ومحكمة الإغلاق، وأيضًا التأكد من التزام مندوبي التوصيل بالاشتراطات الصحية، وارتداء الكمامة والقفاز.
وشدد "آل زيد" على أن الفرق الميدانية لا تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحال المخالفة، داعيًا إلى المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد 940، وذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية، ورفع مستوى الاشتراطات البلدية الصحية بالعاصمة المقدسة.
27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441 11:38 PM
مصادرة وإتلاف 20 كجم مواد غذائية فاسدة لسوء التخزين وانتهاء الصلاحيةإغلاق 6 منشآت غذائية في "عتيبية مكة" لمخالفتها إجراءات "كورونا"
أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العتيبية الفرعية، ست منشآت غذائية لمخالفتها الاشتراطات الاحترازية، ومصادرة وإتلاف 20 كجم مواد غذائية فاسدة لسوء التخزين وانتهاء الصلاحية.
وأوضح رئيس بلدية العتيبية المهندس بند آل زيد، أن الفِرَق الرقابية الميدانية تواصل حاليًا أعمالها الرقابية الميدانية على جميع المنشآت الغذائية حرصًا على كل ما يمس صحة المواطن والمقيم.
وتم التشديد على مراقبي صحة البيئة بتكثيف الجولات الرقابية وتشديدها على المنشآت الغذائية والمطاعم؛ للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق كل الإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا" المستجد من خلال الاطلاع على جودة تغليف الأطعمة، واستخدام أوعية نظيفة ومناسبة ومحكمة الإغلاق، وأيضًا التأكد من التزام مندوبي التوصيل بالاشتراطات الصحية، وارتداء الكمامة والقفاز.
وشدد "آل زيد" على أن الفرق الميدانية لا تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحال المخالفة، داعيًا إلى المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد 940، وذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية، ورفع مستوى الاشتراطات البلدية الصحية بالعاصمة المقدسة.
، إغلاق 6 منشآت غذائية في "عتيبية مكة" لمخالفتها إجراءات "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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