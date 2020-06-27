محمد بن مسعود - الدمام - مجاهد : إجمالي المصابين بلغ 63923 شخصًا بينهم 17140 حالة شفاء سجلت مصر 1168 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 88 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 17140 حالة. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد 63923 حالة من ضمنهم 17140 حالة شُفيت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2708 حالات وفاة.فيروس كورونا الجديد مصر 27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441 11:32 PM مجاهد : إجمالي المصابين بلغ 63923 شخصًا بينهم 17140 حالة شفاء Advertisements مصر تسجل 1168 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و 88 حالة وفاة مصر تسجل 1168 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و 88 حالة وفاة سجلت مصر 1168 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 88 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 17140 حالة. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد 63923 حالة من ضمنهم 17140 حالة شُفيت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2708 حالات وفاة. الكلمات المفتاحية ، مصر تسجل 1168 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و 88 حالة وفاة ،

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