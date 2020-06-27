شكرا لمتابعة خبر عن الهفوف تتصدر في إصابات كورونا وجدة تتراجع بشكل كبير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت وزارة الصحة، عن ترتيب أول 10 مدن في الإصابات بفيروس كورونا اليوم. كشفت وزارة الصحة، عن ترتيب أول 10 مدن في الإصابات بفيروس كورونا اليوم. وجاءت ترتيب المدن الـ 10 حسب عدد الإصابات كالآتي: الهفوف 535 – مكة 408 – الدمام 399 – أبها 234 – خميس مشيط 209 – الطائف 203 – الرياض 181 – جدة 171 – القطيف 160 – المدينة 130. وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم، إن الحالات المسجلة وعددها (3927) حالة بلغت نسبة كبار السن في فيها 5%، والأطفال 10%، والبالغين 85%.

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