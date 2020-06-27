شكرا لمتابعة خبر عن "الجمارك" تكشف موعد تطبيق الـ 15% على منتجات التجارة الإلكترونية من خارج المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت الجمارك كشفت الجمارك السعودية ، عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT) على عملاء التجارة الإلكترونية من خارج المملكة، والتي تبلغ 15%. وقالت الجمارك إن جميع عمليات البيع والشراء في المتاجر الإلكترونية المتضمنة استيراد منتجات إلى المملكة من خلال الجمارك؛ ستخضع لضريبة القيمة المضافة المعدلة 15 % في حال تم الاستيراد (الفسح) في أو بعد 1 يوليو 2020م.

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